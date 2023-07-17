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Aziz Yıldırım'ın uçağında kavga çıktı! Yıldırım 'Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım' resti çekti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bindiği Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kavga çıktı. Araya giren Aziz Yıldırım, tarafları böyle sakinleştirdi.

Bodrum-İstanbul uçuşunda çıkan tartışmada Aziz Yıldırım yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. Aziz Yıldırım'ın o anlarını videoya çeken bir vatandaş, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kavga eden yolcunun birini sakinleştirmek için yanına gelen Aziz Yıldırım, öfkeli yolcuyu ne yaptıysa sakinleştiremedi. En sonunda sert konuşan Aziz Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya." diye çıkıştı.

Aziz Yıldırım'ın bu müdahalesiyle kavga sona ererken uçak Bodrum'dan İstanbul'a geldi. 

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