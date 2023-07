15 Temmuz şehitleri Beştepe Millet Camisi'nde dualarla anıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 7'nci yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde öğlen namazı öncesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kur'an-ı Kerim ve Şehitleri Anma Programı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iştirak ettiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı musiki korosu da ilahiler seslendirdi.

Şehitler için okunan hatimlerin duasını yapan Erbaş, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik 15 Temmuz gecesi yaşanan ihanete karşı durarak canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle ya Rabb'i, cennetinle ve cemalinle müşerref eyle. Onları Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle, Hazreti Hüseyin'e, Hazreti Hamza'ya ve Sevgili Peygamberimize komşu eyle." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin her birine minnet borçlu olunduğunu vurgulayan Erbaş, hatim duasında şunlara yer verdi:

"Hukukuna kastetmek, izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan bu büyük ihanet karşısında Çanakkale ruhuyla, Milli Mücadele ruhuyla yekvücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya, bu işgal girişimine geçit vermeyen necip milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabb'i. Ceddimizin mukaddes mirasına, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkan milletimizi iki cihanda aziz eyle. Bu necip milletin ve aziz vatanın muhafızı olan şanlı ordumuza ve güvenlik güçlerimize yurt içindeki ve yurt dışındaki terörle mücadele operasyonlarında karada, denizde, havada her zaman ve her yerde nusretinle ve kudretinle yardım eyle. Ordumuzu her daim mansur ve muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan ve bu toprakları bizlere vatan kılanların davasına sahip çıkan devlet adamlarımıza ve tüm kardeşlerimize yardım eyle."

Erbaş, inanç ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitler için okunan Hatm-i Şerifleri kabul eylemesini Allah'tan niyaz etti.

Programa şehit yakınları ile gaziler de katıldı.