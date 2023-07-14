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İsmailağa hocası Hüseyin Çevik Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a salladı! "Başlarım senin ekonomine de sana da"

İsmailağa cemaati hocalarından Hüseyin Çevik, Arda Güler tartışmasında Fatih Portakal ve Prof. DR. Özgür Güler'e çıkıştı. Fatih Portakal'ın haber yapmasına sinirlenen Çevik, Özgür Demirtaş'a da "Cahil herif işine bak. Başlarım senin ekonomine de sana da" diye çıkıştı.

YouTube hesabında paylaştığı videolarla sosyal medyada çok konuşulan Hüseyin Çevik, Arda Güler'in transferi için "Real Madrid formasında haç var. Müslüman olan o formayı giyemez" demişti. Çevik, bu sözlerine gelen eleştirilere çok sinirlendi. Çevik'in en kızdığı isimler ise Fatih Portakal ile Özgür Demirtaş oldu. 

Fatih Portakal işi gücü bırakmış...

Hüseyin Çevik, kendisini eleştirenlere cevap verdi. "Fatih Portakal işi gücü bırakmış, haber yapmış. 'Hüseyin senin konuştuğun Youtube ABD'nin' diyor" diyen Hüseyin Çevik, Özgür Demirtaş'a da sert sözlerle yüklendi. İşte Çevik'i o sözleri: 

Bilinçsiz herif, cahil herif! Başlarım ekonomine...

"İlgi alanı, uzay, tıp, teknoloji olan vatandaş, bizim İslami sohbetimiz için yorum yapmış. Özgür Demirtaş, 'O önündeki mikrofonu da haçlılar yaptı' diyor. Özgür bak işine bak, olmayan ilminle İslami işlere karışma. Arda'nın formasındaki haçla bunun ne alakası var. Bilinçsiz herif, cahil herif! Bırak şimdi bana sarmayı! İşine bak! Başlarım senin ekonomine de sana da..." ifadelerini kullandı. 

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