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Ordu'da Karadeniz-Akdeniz Yolu böyle çöktü! Heyelan anı kamerada

ORDU’da 3 gün boyunca devam eden sağanak nedeniyle, Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Mesudiye ilçesindeki etabında tünel çıkışında yol çöktü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında sağanak nedeniyle dün heyelanlar meydana geldi. Ordu’dan Akdeniz’e ulaşımı sağlayan yol üzerinde, Mesudiye ilçesi sınırında bulunan Darıcabaşı Tüneli mevkisinde Çağlayan Deresi’nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çöktü. Ardından da asfalt zeminde de çökme meydana geldi. Bunun üzerine yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Öte yandan menfez ve yolun çökme anı o esnada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, asfalt zeminin çökerek dereye uçma anları yer alıyor. Ekipler yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatırken bölgede hızlı bir şekilde çalışma başlatılacağı belirtildi.

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