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Kübra Par Habertürk'ten neden ayrıldı? Seçimde operasyon mu yaptı? Cüneyt Özdemir sordu, Par anlattı

Habertürk TV'den istifa ederek TV 100'e transfer olan Kübra Par, transferinin perde arkasını Cüneyt Özdemir'e anlattı. Par, Çarşamba gününden itibaren "Kübra Par'la Her Açıdan" programıyla tv100 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Transfere doymayan TV 100, son olarak Habertürk'ten istifa eden Kübra Par'la anlaştı. Kübra Par, TV 100 ekranlarında "Kübra Par'la Her Açıdan" programıyla izleyici karşısına çıkacak. 

Kübra Par, Habertürk'ten istifa ve TV 100 ile anlaşma sürecini Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında anlattı. Programda Cüneyt Özdemir, Habertürk'ün de istifa edenlerin yerine bomba transferler yapmaya hazırlandığını duyurdu. 

Kübra Par, Cüneyt Özdemir'le olan yayını, "Habertürk TV’den neden ayrıldım? TV 100’e neden geçtim? Ne zaman başlıyoruz? Seçim dönemi siyaseti dizayn mı ettik? Hepsini Cüneyt Özdemir’e anlattım." diyerek duyurdu. 

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