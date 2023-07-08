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Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheliye re'sen soruşturma

Türkiye'de dini değerler üzerinden provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kamuoyunun gündemine oturan bir videoda güvenlik görevlisi olduğu görülen şahıs, sosyal medyadaki paylaşımında namaz kılıyormuş gibi yapıp dini değerlerle dalga geçti. Şahıs, ilk olarak tekbirde "Atatürk'ü Ekber" deyip 'Andımız'ı da sure gibi değiştirerek bu anları kayıt altına aldı. Daha sonra çektiği videoyu paylaşan şahsa tepki üstüne tepki yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yayınlanan videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda yayınlanan güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahsın namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve yayınladığı video içeriği ile ilgili olarak TCK nun 216. Maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmış ve şüphelinin tespiti ile gözaltına alınması yönünde emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.

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