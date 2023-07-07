Arda Güler'in basın toplantısına damga vuran an! Başkan Perez 'dur' işareti yaptı ama...

Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde 24 numaralı forma ile mücadele edecek. Yapılan basın toplantısıyla tanıtılan Arda Güler'in o anları sosyal medyada gündem oldu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in konuşma yaptığı sırada ismini duyunca birden sahneye çıkan Arda Güler'in o anları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde 24 numaralı forma ile mücadele edecek. Yapılan basın toplantısıyla tanıtılan Arda Güler'in o anları sosyal medyada gündem oldu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in konuşma yaptığı sırada ismini duyunca birden sahneye çıkan Arda Güler'in o anları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Başkan Perez 'dur' işareti yaptı ama...

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda'yı basın mensuplarına tanıttığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Kendisini yanına çağırdığını sanan Arda Güler, yerinden kalkıp Perez'in konuşma yaptığı kürsüye gitti ve bir süre Perez'in yanında kaldı. Arda'nın heyecanlandığı o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı ve alkış aldı.