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DÜNYA

Alçak saldırının adresi yine Rusya! Camideki Kur'an-ı Kerim'leri ateşe vererek yangın çıkardı

RUSYA'da bir ayda ikinci kez İslam karşıtı bir saldırı gerçekleşti. Ülkede bulunan bir camiye giren kişi, bir araya topladığı Kur'an-ı Kerim'leri ateşe verdi. Oluşan yangın nedeniyle camide de hasar meydana geldi. Saniye saniye kameraya yansıyan o anlar, Müslümanların büyük tepkisini aldı.

Ukrayna'da binlerce masum insanı katleden Rusya'da İslamiyet'e karşı saldırılar sürüyor.

Rusya'nın Kabardino bölgesinde bulunan bir cami içerisine giren kişi önce içeride bulunan Kur'an-ı Kerim'leri bir araya topladı. Ardından üzerlerine benzin dökerek ateşe verdi.

Öte yandan henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken alevlere teslim olan cami de büyük hasar oluştu. 

Ayrıca 24 Haziranda da Rusya'nın Volgograd şehrinde bulunan katedral camisinin önünde bir kişi mukaddes kitabımız Kuran-ı kerim yakma cüreti göstererek videoya kaydetmişti.

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