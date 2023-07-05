1,5 milyon TL'lik arabayı 500 dolar peşinat ve 500 dolar taksitle aldı Erdem Baş gündem oldu

ABD'ye taşınarak videolar yayınlayan oyuncu Erdem Baş, ikinci el oto pazarından,Türkiye'de 1,5 milyon TL'ye satılan lüks aracı 500 dolar peşinatlı ve 500 dolar taksitle aldığını söyledi.

Tiyatrocu Erdem Baş, Türkiye'yi terk ederek ABD'ye yerleşen isimler arasında en tanınmış isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Baş, ABD'de yaşamına ilişkin deneyimlerini YouTube üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Baş, son olarak ABD'de satın aldığı lüks aracını tanıttığı bir video paylaşmıştı. Şimdi ise ailesiyle birlikte yaşadığı New Jersey'deki bir ikinci el pazarında araştırma yaparken çektiği videoyu yayınladı.

Videoda Baş, mağazadaki lüks araçların model, kilometre ve fiyat bilgilerini paylaşarak Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırma yaptı.

Fiyatları değerlendirirken, Baş, "Gerçekten ulaşılabilir fiyatlar… Türkiye’de bir araba alıyorsunuz 2 tane 3 tane de vergiye gidiyor. İnanılmaz fiyatlar. Burada öyle bir durum yok. Burada yüzde 4 mü 6 mı yalan olmasın öyle bir vergi var." şeklinde konuştu.