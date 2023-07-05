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Lüks araç tırla çarpıştı 26 yaşındaki genç adam can verdi! Feci kaza kamerada

İZMİR'in Torbalı ilçesinde tır ile çarpışan aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza dün akşam saat 20.40 sıralarında Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Delil Süer'in (26) kullandığı 34 RB 5017 plakalı otomobil, İzmir- Aydın kara yolu Pamukyazı mevkisinde dönmeye çalışan E.T. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer’in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan genç sürüyü çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Süer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, olay yerinden kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korkunç kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, sağ şeritte bulunan tırın sola dönmek için manevra yaptığı ve sol şeritten Delil Süer'in kullandığı otomobilin hızla gelerek tıra çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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