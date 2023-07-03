BIST 6.016
DOLAR 25,95
EURO 28,30
ALTIN 1.610,37
MEDYA

Habertürk'ten istifa eden Kübra Par TV 100'de yeni programa başlıyor! 'Kübra Par’la Her Açıdan’ yakında...

Kurban Bayramı öncesinde Habertürk ile yollarını ayıran Kübra Par, TV 100 ile anlaştı. Kübra Par, artık "Kübra Par'la Her Açıdan" programıyla tv100 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

TV 100 transfere doymuyor. Birçok ünlü ismi kadrosuna katan TV 100, şimdi de Habertürk'ten geçtiğimiz günlerde istifa eden Kübra Par'la anlaştı. Kübra Par, TV 100 ekranlarında "Kübra Par'la Her Açıdan" programıyla izleyici karşısına çıkacak. Kübra Par, yeni programı 'Kübra Par'la her Açıdan'ı şu sözlerle tanıttı: 

Bu ülkede iktidarıyla muhalefetiyle, sağcısıyla-solcusuyla, seküleriyle-muhafazakarıyla, genciyle-yaşlısıyla hep birlikte yaşıyoruz.

Televizyonu her açtığımızda, telefonumuza gelen her uyarıda yeni gelişmelerden haberdar oluyoruz. Hepimizin farklı görüşleri, farklı dertleri, farklı hayalleri ve farklı beklentileri var.

Bundan böyle bu farklılıkları ayırt etmeksizin ekrana yansıtan, gündemdeki gelişmeleri her açıdan konuşan, bazen uzlaşan bazen tartışan, en önemlisi sizi dışarıda bırakmayan tarafsız program Kübra Par'la Her Açıdan yakında tv100'de...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çarşaf giyip kadın kılığında ayakkabıcıya kezzapla saldırdı! Bakın arkasından ne çıktı?
Çarşaf giyip kadın kılığında ayakkabıcıya kezzapla saldırdı! Bakın arkasından ne çıktı?
Ölümden dönüş kamerada! Boğazına ekmek kaçtı, 'Heimlich' manevrasıyla böyle kurtarıldı
Ölümden dönüş kamerada! Boğazına ekmek kaçtı, 'Heimlich' manevrasıyla böyle kurtarıldı
Eğitim uçuşunda facia! Savaş uçakları havada çarpıştı: 1 pilot öldü!
Eğitim uçuşunda facia! Savaş uçakları havada çarpıştı: 1 pilot öldü!
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Protestocular sıfır araçları ateşe verdi, hepsi cayır cayır yandı
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Protestocular sıfır araçları ateşe verdi, hepsi cayır cayır yandı
Denizli'de korku dolu anlar! İçi yolcu dolu trenin vagonu alev alev yandı: Yolcular böyle tahliye edildi!
Denizli'de korku dolu anlar! İçi yolcu dolu trenin vagonu alev alev yandı: Yolcular böyle tahliye edildi!
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti
Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi, gelinlik giydirdi, dans etti
Kocaeli'de otoyol kenarında çürümüş ceset bulundu!
Kocaeli'de otoyol kenarında çürümüş ceset bulundu!
Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a twitter isyanı: "Oyuncak bul git evinde oyna"
Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a twitter isyanı: "Oyuncak bul git evinde oyna"
CHP'de sular durulmuyor! Tanju Özcan'dan flaş rüşvet itirafı: "Yürüyüşten vazgeçmem için..."
CHP'de sular durulmuyor! Tanju Özcan'dan flaş rüşvet itirafı: "Yürüyüşten vazgeçmem için..."
Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı
Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı
Yüzleri maskeli adamlar ürküttü! Kukla gösterisinde 'Tanrı sizi cezalandırdı' denildi! Bakanlık el attı
Yüzleri maskeli adamlar ürküttü! Kukla gösterisinde 'Tanrı sizi cezalandırdı' denildi! Bakanlık el attı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Hatay'daki kukla oyununa ilişkin açıklama:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Hatay'daki kukla oyununa ilişkin açıklama: