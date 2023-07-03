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Çarşaf giyip kadın kılığında ayakkabıcıya kezzapla saldırdı! Bakın arkasından ne çıktı?

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz'e (40) 26 Haziran günü işyerinin önünü süpürürken, çarşaflı birisi tarafından kezzaplı saldırı düzenlendi. Yüzü vegöğsünde yanıklar oluşan Ökçesiz'in tedavisi sürerken, çarşaflı saldırganın bir erkek olduğu ve parasını alamadığı iddiasıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz, 26 Haziran tarihinde Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Kunduracılar Sitesi’nde saat 09.00 sıralarında sabah iş yerinin önünü süpürürken, yanına yaklaşan çarşaflı bir kişi, elindeki plastik kabın içindeki kimyasal maddeyi yüzüne ve vücuduna fırlatarak hızla kaçtı.

Yüzü ve göğüs bölümü yandı

Olayı gören çevredeki esnafların yardımıyla Ökçesiz, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzü ve vücudunun göğüs bölümünde yanıklar oluşan Ökçesiz’in tedavisi devam ederken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önünü süpüren Ökçesiz’in yanına giderek elindeki maddeyi fırlatarak hızla uzaklaştığı görülüyor.

242 kamera kaydı incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, toplam 242 kamera kaydını 1650 saat boyunca inceledi. Kezzaplı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Mehmet Coşgun olduğu tespit edildi. Coşgun’un saldırıdan önce bölgeyi keşfederek umumi bir tuvalete girip sırt çantasıyla içeri girdiği, ardından çarşaf giyerek kadın kılığında tuvaletten çıktığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

Üzerini tuvalette değiştirdi

Şüpheli, olay yerinden kaçarken arkasından gelen çevredekilerden sıyrılarak tekrar tuvalete girerek kıyafetlerini değiştirdi. Daha sonra toplu taşıma aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Şüphelinin, Ökçesiz ile uzun süredir alacak meselesi nedeniyle husumeti olduğu iddia edildi.

Paramı vermedi, küfretti!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Coşgun’u Hüyük ilçesinin Köşk Mahallesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Coşgun’un emniyetteki ifadesinde, “Selahaddin ile birlikte ticaret yaptık. Kalan paramı vermedi ve bana ve aileme küfür etti. Ben de kendimi küçük düşürülmüş gibi hissettim” dediği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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