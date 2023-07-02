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EKONOMİ

Deprem bölgesinde konutlar hızla tamamlanıyor! Bakan Özhaseki paylaştı: Durup dinlenmek için vaktimiz yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi. Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden afet konutlarının video görüntülerini paylaştı.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde bir saniye bile kaybedilmeden aralıksız inşa çalışmalarının sürdüğüne vurgu yaptığı mesajında, “Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Konutlarımızı bir an önce tamamlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz”

Bakan Özhaseki’nin paylaştığı videoda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan örnek dairelerden görüntülere de yer verildi. İslahiye’deki afet konutlarından sorumlu TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, ise şu bilgileri paylaştı:
“İslahiye ilçesinde devam eden projemiz 17 blok olmak üzere 399 konutu kapsıyor. 17 bloğun 11’inde kaba inşaatı tamamlamış bulunmaktayız. Bloklarımız yatay mimariye uygun olacak şekilde tasarlandı. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşmaktadır. Hedefimiz tabi ki vatandaşımızın güvenle, huzurla, mutlulukla yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturmak. Konutlarımızı bir an önce tamamlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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