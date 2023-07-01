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İzmir'de 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında!

İZMİR'in Menderes ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobilin, aynı yönde ilerleyen ve makas atan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkması yer alıyor.

Karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpışıyor.

Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, makas atan aracın sürücüsü Y.K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, dün Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarpmıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 21 kişi yaralanmıştı.

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