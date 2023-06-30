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Ayasofya önünde provokasyon! Yunan bayrağı açan fenomen: Bir gün gerçek sahibine dönecek

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek provokatif bir eylem gerçekleştirdi. Bu olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı. Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Cami'nin tekrardan ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

Binlerce Müslüman'ın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami, son olarak Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas'ın provokatif eylemine şahitlik etti.

"Bir gün gerçek sahibine dönecek"

Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul da bir Yunan şehri olacak" ifadelerini kullandı.

"Anca uzaktan bakarsın"

Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

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