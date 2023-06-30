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Arnavutköy’de trafikte inatlaşma kazaya neden oldu

Arnavutköy’de trafikte tartışmaya başlayan iki araç sürücüsünün arasında yaşanan inatlaşma kazaya neden oldu.

Arnavutköy-Habipler Yolu’nda bayramın birinci gününde iddiaya göre iki sürücü birbirlerine yol vermemek için inatlaşınca kaza meydana geldi.

Trafikte birbirine yakın ilerleyen sürücülerden beyaz renkli olan hafif ticari aracın siyah renkteki hafif ticari aracın önüne doğru hamle yapmasıyla kaza yaşandı.

Kaza sonrasındaki beyaz renkli araçtaki 2 kadın ve sürücü diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Siyah renkli aracın sürücüsü ise bir süre araçta dururken sonrasında aşağı indi. O anlar kameraya yansırken, taraflar çevredeki sürücülerin müdahalesiyle sakinleşti.

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