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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşları ve İsveç'le ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te polis koruması altında bayram günü cami önünde Kur'an yakılması eylemine tepki göstererek, "Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak." dedi. Erdoğan ayrıca "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın hedefinde Kur'an yakma eylemine için vererek İslam dünyasını provoke eden İsveç hükümeti vardı.

"Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'anı Kerim'in yakılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:


 "Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz."

Memur maaş düzenlemesi
Erdoğan, konuşmasında, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisin takdirine sunacaklarını da sözlerine ekledi.

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