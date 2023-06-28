İki araç hurdaya döndü! Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı attılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaparak 2 aracın hurdaya dönmesine neden olan diş hekimi 317 promil alkollü çıktı. Kazada araçları zarar gören otomobil sürücüleri ile yakınları diş hekimine adeta meydan dayağı attı. Diş hekimi linçten jandarma ekiplerinin araya girmesi ile güçlükle kurtarıldı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Diş Hekimi İnanç T.’nin kullandığı 07 TAN 81 plakalı otomobil, Gültepe ışıklı kavşağında Yunus Emre Başkut’un kullandığı 25 GD 154 plakalı otomobille çarpıştı. Diş hekiminin kullandığı otomobil, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre gittikten sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

317 promil alkollü çıktı

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet verdiği belirlenen diş hekiminin yapılan alkol kontrolünde 317 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olduğu bildirilen diş hekiminin 317 promil alkollü çıkması, kazaya karışan diğer sürücün ve kazayı duyarak gelen yakınlarını çileden çıkardı.

Alkolü duyan çileden çıktı

Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kendisini linç olmaktan kurtaran jandarmaya mukavemette bulunan diş hekimi ve kavgaya karışan diğer kişiler jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik güçlerine mukavemet, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet vermek ve hakaret suçlamasıyla adliyeye çıkarılan diş hekimi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.