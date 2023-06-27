BIST 5.733
DOLAR 25,59
EURO 27,95
ALTIN 1.584,83
GÜNCEL

 İpini koparan boğa kurban pazarını birbirine kattı

ARTVİN’in Hopa ilçesinde kurban pazarında ipini koparan boğa pazarı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe neden olan boğa sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlanırken, o anlar çep telefonu kameralarına yansıdı.

Artvin Hopa’da kurulan hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı bir birine kattı. Çevredekilerinin bütün müdahalesine rağmen yakalanamayan boğa, kısa süreli paniğe neden oldu. İnsanların ve araçların arasına dalan boğa, sahibinin yakalamasıyla yeniden pazar yerindeki yerine bağlandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seçim yenilgisi Fatih Portakal'ı bozdu! Şimdi de canlı yayında kendi editörünü azarladı! 'Kibirlenme Fatih'
Seçim yenilgisi Fatih Portakal'ı bozdu! Şimdi de canlı yayında kendi editörünü azarladı! 'Kibirlenme Fatih'
Saatlerdir nerede olduğu bilinmeyen Şoygu ortaya çıktı! Wagner yargılanmayacak
Saatlerdir nerede olduğu bilinmeyen Şoygu ortaya çıktı! Wagner yargılanmayacak
Merdan Yanardağ'dan skandal Öcalan'a çağrısı! 'Hemen serbest bırakmalı, çok zeki biri, filozof oldu'
Merdan Yanardağ'dan skandal Öcalan'a çağrısı! 'Hemen serbest bırakmalı, çok zeki biri, filozof oldu'
İzmir'de AVM'deki rapçi 'Çakal' konserinde kavga çıktı bir kişi öldü
İzmir'de AVM'deki rapçi 'Çakal' konserinde kavga çıktı bir kişi öldü
Düğünü dağıtmaya gelen polislere taş, sopa ve baltalarla saldırdılar! İnanılmaz anlar kamerada
Düğünü dağıtmaya gelen polislere taş, sopa ve baltalarla saldırdılar! İnanılmaz anlar kamerada
Iğdır'da su kanalına düşen danayı, kepçeyle böyle kurtardılar!
Iğdır'da su kanalına düşen danayı, kepçeyle böyle kurtardılar!
Mimar Sinan'dan esinlenilerek inşa edilen "taş bina" depreme dayanıklılık testini geçti
Mimar Sinan'dan esinlenilerek inşa edilen "taş bina" depreme dayanıklılık testini geçti
Call of Duty kehaneti: Rusya'da ulusal milliyetçiler hükümete isyan etti
Call of Duty kehaneti: Rusya'da ulusal milliyetçiler hükümete isyan etti
Rus Hava Kuvvetleri, Moskova'ya giden Wagner konvoyunu vurdu!
Rus Hava Kuvvetleri, Moskova'ya giden Wagner konvoyunu vurdu!
Otoyoldaki feci kaza araç kamerasında
Otoyoldaki feci kaza araç kamerasında
Üsküdar’da dehşet: Benzin alamayınca çalışanların üzerine otomobil sürdü
Üsküdar’da dehşet: Benzin alamayınca çalışanların üzerine otomobil sürdü
Güneş enerjili bu araçla, Fransa’dan Türkiye’ye geldi!
Güneş enerjili bu araçla, Fransa’dan Türkiye’ye geldi!