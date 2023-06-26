BIST 5.583
DOLAR 25,37
EURO 27,60
ALTIN 1.569,92
MEDYA

Merdan Yanardağ'dan skandal Öcalan'a çağrısı! 'Hemen serbest bırakmalı, çok zeki biri, filozof oldu'

TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ'dan skandal Abdullah Öcalan çıkışı! "Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerekin" diyen Merdan Yanardağ, Abdullah Öcalan'a da övgüler yağdırdı. "Öcalan cezaevinde kitap okuya okuya neredeyse filozof oldu" diyen Merdan Yanardağ, "Öcalan son derece zeki birisidir" demekten de geri kalmadı..

Hakkındaki birçok şaibe ve yolsuzluk iddiasına rağmen TELE1'in patronluğu ve Genel Yayın Yönetmenliği'ni sürdüren Merdan Yanardağ'dan canlı yayında Abdulah Öcalan'a af çağrısı geldi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öve öve bitiremeyen Merdan Yanardağ, PKK'nın tecrit iddialarını savunup, Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini, cezaevinde kitap okuya okuya filozof olduğunu iddia etti. RTÜK, TELE 1 hakkında inceleme başlattı. 

Öcalan'ın serbest kalması gerekir

"Abdullah Öcalan 25 yıldır tecritte. Türkiye'de en uzun yatan siyasi mahkumdur. İnfaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Bu hukuksuzluktur. Serbest kalması gerekir" diyen Merdan Yanardağ, Öcalan'ı öve öve bitiremedi:

Filozof oldu, siyaseti doğru okuyan zeki biri

"Cezaevinde kitap okuya okuya neredeyse filozof oldu. Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir."

PKK'nın gazetesinin yazı işleri müdürüydü

Merdan Yanardağ, 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün yayın organı olarak bilinen Özgür Gündem'de Yazıişleri Müdürlüğü yapmıştı. O yıllarda, Öcalan gazetede müstear isimle köşe yazıları kaleme alıyordu.

RTÜK, skandal sözler için harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Yanardağ'ın açıklamalarının ardından Tele 1 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de AVM'deki rapçi 'Çakal' konserinde kavga çıktı bir kişi öldü
İzmir'de AVM'deki rapçi 'Çakal' konserinde kavga çıktı bir kişi öldü
Düğünü dağıtmaya gelen polislere taş, sopa ve baltalarla saldırdılar! İnanılmaz anlar kamerada
Düğünü dağıtmaya gelen polislere taş, sopa ve baltalarla saldırdılar! İnanılmaz anlar kamerada
Iğdır'da su kanalına düşen danayı, kepçeyle böyle kurtardılar!
Iğdır'da su kanalına düşen danayı, kepçeyle böyle kurtardılar!
Mimar Sinan'dan esinlenilerek inşa edilen "taş bina" depreme dayanıklılık testini geçti
Mimar Sinan'dan esinlenilerek inşa edilen "taş bina" depreme dayanıklılık testini geçti
Call of Duty kehaneti: Rusya'da ulusal milliyetçiler hükümete isyan etti
Call of Duty kehaneti: Rusya'da ulusal milliyetçiler hükümete isyan etti
Rus Hava Kuvvetleri, Moskova'ya giden Wagner konvoyunu vurdu!
Rus Hava Kuvvetleri, Moskova'ya giden Wagner konvoyunu vurdu!
Otoyoldaki feci kaza araç kamerasında
Otoyoldaki feci kaza araç kamerasında
Üsküdar’da dehşet: Benzin alamayınca çalışanların üzerine otomobil sürdü
Üsküdar’da dehşet: Benzin alamayınca çalışanların üzerine otomobil sürdü
Güneş enerjili bu araçla, Fransa’dan Türkiye’ye geldi!
Güneş enerjili bu araçla, Fransa’dan Türkiye’ye geldi!
Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları görüntülendi
Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları görüntülendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın
Marmaris’te orman yangını
Marmaris’te orman yangını