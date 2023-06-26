Merdan Yanardağ'dan skandal Öcalan'a çağrısı! 'Hemen serbest bırakmalı, çok zeki biri, filozof oldu'

TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ'dan skandal Abdullah Öcalan çıkışı! "Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerekin" diyen Merdan Yanardağ, Abdullah Öcalan'a da övgüler yağdırdı. "Öcalan cezaevinde kitap okuya okuya neredeyse filozof oldu" diyen Merdan Yanardağ, "Öcalan son derece zeki birisidir" demekten de geri kalmadı..

Hakkındaki birçok şaibe ve yolsuzluk iddiasına rağmen TELE1'in patronluğu ve Genel Yayın Yönetmenliği'ni sürdüren Merdan Yanardağ'dan canlı yayında Abdulah Öcalan'a af çağrısı geldi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öve öve bitiremeyen Merdan Yanardağ, PKK'nın tecrit iddialarını savunup, Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini, cezaevinde kitap okuya okuya filozof olduğunu iddia etti. RTÜK, TELE 1 hakkında inceleme başlattı.

Öcalan'ın serbest kalması gerekir

"Abdullah Öcalan 25 yıldır tecritte. Türkiye'de en uzun yatan siyasi mahkumdur. İnfaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Bu hukuksuzluktur. Serbest kalması gerekir" diyen Merdan Yanardağ, Öcalan'ı öve öve bitiremedi:

Filozof oldu, siyaseti doğru okuyan zeki biri

"Cezaevinde kitap okuya okuya neredeyse filozof oldu. Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir."

PKK'nın gazetesinin yazı işleri müdürüydü

Merdan Yanardağ, 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün yayın organı olarak bilinen Özgür Gündem'de Yazıişleri Müdürlüğü yapmıştı. O yıllarda, Öcalan gazetede müstear isimle köşe yazıları kaleme alıyordu.