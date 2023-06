Otoyoldaki feci kaza araç kamerasında

İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yolda makas attığı ileri sürülen bir lüks araç önündeki bir otomobile çarptı. Kazada her iki araçtaki toplam 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise yolda seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı

Kaza, saat 13.00 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu, Orhangazi'ye bağlı Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.Ç.K. (36) idaresindeki 34 KZC 05 plakalı lüks araç iddiaya göre yolda makas atarak ilerlediği esnada Gedelek Viyadüğü yakınlarında önünde seyir halinde olan G.T. (50) idaresindeki 34 TS 1210 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrasında öndeki aracın sürücüsü G.T. (50) ile birlikte aynı araçta bulunan çocukları D.T. (10) ve D.T. (17) ile diğer aracın sürücüsü A.Ç.K. yaralandı. Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı araç kamerasında

Öte yandan, meydana gelen feci kaza aynı güzergahta seyir halinde olan bir aracın araç kamerasına da yansıdı. Kaza sonrasında yaşanan panik ise an be an araç kamerasına yansıdı.

Kazanın İstanbul'dan İzmir istikametinde meydana gelmesi otobanda uzun araç kuyruklarına sebep oldu. Araçların emniyet şeridini kullanmalarından dolayı kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması da güçleşirken, araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.