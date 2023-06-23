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Üsküdar'da korku dolu anlar: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

İSTANBUL Üsküdar’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken yangın anları kameraya yansıdı.

Yangın, öğlen saatlerinde Üsküdar’da Murat Reis Mahallesi Silahtarbahçe Sokak’ta meydana geldi. 34 EJR 53 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken aracın arkasından dumanlar çıktığını görünce otomobilini yolun sağına çekti. Otomobilden alevler yükselmeye başlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alev alev yanan araç cep telefonu kamerasına yansırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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