Ahmet Hakan'dan 'Tayyip bizim peygamberimiz, ona tapıyoruz" diyen kadına çıkıştı! 'Kendine gel abla'

Sokak röportajında bir kadın "Tayyip bizim peygamberimiz, biz ona tapıyoruz" diyen kadınla ilgili Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. İmam Hatip'li olan Ahmet Hakan, kadının sözlerinin "dinden imandan çıkmayı gerektirecek bir saçmalama" olduğunu yazdı. Ahmet Hakan, o sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan duyarsa ne olacağını yazdı.

“Kanal Dünya” isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu. Hürriyet'in İmam Hatip mezunu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kadının o sözlerini köşesine taşıyıp fetvayı verdi.

Sokak röportajında o kadın, “Peygamberimiz Tayyip Erdoğan. Muhammed’den sonra o geldi. Başka peygamberimiz yok. Tayyip Erdoğan peygamberimiz. Peygamberimiz, ona tapıyoruz. Ona tapıyoruz biz. Öyle diyeceğiz öyle. Peygamberimiz Muhammed, tövbe tövbe sümme haşa. Bizim peygamberimiz Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan peygamberimiz. Ona tapıyoruz biz ona.” dedi.

Kendine gel abla, saçmalama...

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, "İR sokak röportajında ablanın biri, “Tayyip Erdoğan benim peygamberimdir” türü bir saçmalamaya imza atmış" dedikten sonra şunları yazdı:

Dinden imandan çıkmayı gerektirecek denli böylesi bir saçmalamaya imza atmak için ya kurgusal bir amaç taşımak gerekir ya da facia boyutunda bir idraksizlik içinde olmak gerekir.

Erdoğan bu ablayı görse...

Hangisidir, bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Tayyip Erdoğan, bu ablayı görse çok fena sözler söyler.

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