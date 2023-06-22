Dolar ve altın için İslam Memiş'i dinleyenler çok büyük zarar etti! Saatler önce söylediklerinin hepsinin tersi oldu

Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan saatler önce yayınladığı videoda karar sonrası dolar ve gram altının son kez düşeceğini belirtip, düşeceği rakamları da verdi. Ancak, Merkez Bankası kararı sonrası İslam Memiş'in dediğinin tam tersi oldu. Dolar ve altın fırladı. İslam Memiş'i dinleyip daha düşük seviyeden almak için altın ve dolarını bozduranlar zarar etti.

Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yaptığı tahminlerin tamamında yanıldı. Dolardaki yükseliş sonrası "Devletimin yanındayım" diyerek tüm varlıklarını TL'ye çevirdiğini açıklayan İslam Memiş, bugün Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı vermesinin ardından dolar ve altın fiyatlarınım düşeceğini ve sattıkları fiyattan daha ucuza altın ve doları geri koyacaklarını iddia etmişti. Memiş bugünkü videosunda da doların 22 lira seviyelerine çekileceğini iddia etmişti. Ancak faiz kararı sonrası dolar ve gram altın çıldırdı.

Doların 21.80 lirayı görebileceğini iddia etti

İslam Memiş, bugün kendi kanalında yayınladığı videoda, "Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası diğer videolarımda da sık sık ifade ettim, önce 22.80 TL destek seviyesini bekleyeceğim. İyimserlik biraz daha devam ederse dolar 22.30 TL belki 21.80 lira seviyesine kadar da gerileyebilir. Altı var mı bence yok, kalıcı mı bence hayır. Geri çekilmeler kısa vadeli olacak. Merkez Bankası kararı sonrası oluşacak fırsatı iyi değerlendirin" demişti.

Saatler önce 1400 liranın altına düşer dedi

"Türkiye ekonomisi batıyor diyenlere karşı hodri meydan demiştik. Gram altında 1480 liradan çıkış yapmıştık. Bu fiyatları karı ile yerine koyacağız, hodri meydan" diyen İslam Memiş, "Saat 14:00'ü bekliyoruz. 2 haftadır 1400-1450 lira aralığını takip edersiniz bu bant aralığından kademeli olarak alabilirsiniz. 1440 lira seviyesinden yüzde 50 alım yapabilirsiniz. Gram altın 1420 TL'ye geriledi yüzde 25'ini alırsın, 1400 TL'nin altına sarkabilir bu sefer de diğer yüzde 25'ini alırsın. 7 Haziran'da balatmış olduğumuz Şimşek operasyonu bugün Merkez Bankası kararıyla bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İslam Memiş'i dinleyen zarar etti

İslam Memiş'in Merkez Bankası kararından saatler önce yaptığı bu açıklamaların tam tersi yaşandı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar 24 lira 26 kuruşu, gram altın ise 1500 lirayı aştı. İslam Memiş'in günlerdir tekrarladığı senaryo boşa çıktı. İslam Memiş'i dinleyip altın ve dolarını satanlar zarar etti.

"Fırsatlar şimşek gibidir gelir ve geçer"

Altın ve doların tarihi rekorlar kırmasının ardından İslam Memiş sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. "Fırsatlar şimşek gibidir gelir ve geçer" diyen İslam Memiş, "Faiz kararından önce Gram altın 1.443 lira Gram gümüş 17,35 lira idi. Faiz kararı sonrası Gram altın 1.500 liranın Gram gümüş 18,00 liranın üzerine yükseldi." diyerek kendini savundu. Ancak, saatler önce yaptığı tahminlerin videosu sosyal medya hesabında halen duruyor.