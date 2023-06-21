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Düzce'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Düzce'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü. Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Burak K. idaresindeki 81 ABJ 788 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı'nda manevra yapan Yılmaz Çaluk'un kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çaluk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çaluk, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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