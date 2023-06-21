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GÜNCEL

Sokak kedisine işkence! Böyle vicdansızlık görülmedi: Hepsini vücuduna yapıştırmışlar!

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yapılan işkence haberleri yaygınlaşıyor. Her defasında çok daha farklı yöntemlerle yapılan sistematik eziyetlere bir yenisi daha eklendi. İşte çok konuşulan o görüntüler!

İstanbul'da bir sokak kedisinin üzerine çok sayıda ağda bandı yapıştırıldığı görüldü. Üsküdar'da gerçekleşen olayda vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde kedinin üzerinde 6 adet ağda bandı olduğu fark edildi. Görüntülerde zavallı kedinin arabanın altında saklandığı görüldü.

TEPKİLER BÜYÜYOR
Bir vatandaşın olayı cep telefonu kamerasına kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla tepkiler hızla büyüyor.

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