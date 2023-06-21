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Hasan Can Kaya'da şok sözler: 7 sene önce kansersin diye iki mememi de aldılar, 6 ay sonra kanser olmadığım ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katılıp yaptığı açıklamayla herkesi şoka sokan Çiğdem Kışlalı, 7 yıldır hukuk mücadelesini sürdürüyor. Kışlalı, son durumunu ve hukuk mücadelesinde geldiği noktaya anlattı.

Exxen ekranlarında yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında anlattığı hikayesiyle herkesi şoka sokan Çiğdem Kışlalı'nın hukuk mücadelesi sürüyor. Çiğdem Kışlalı, 7 sene önce kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve 2 memesinin de alındığını belirterek, "6 ay sonra meme kanseri olmadığım ortaya çıktı" deyince herkesin ağzı açık kalmıştı. Hasan Can Kaya da, "Hangi müthiş doktora aldırdın onlar?" diye sormadan edememişti.

Hasan Can kendini tutamayıp "Kanser olmaması iyi bir şey ama memeleri gitti. Nerede şimdi o memeler?" diye sormuştu. Çiğdem Kışlalı'nın hukuk mücadelesi sürüyor. Hem mesleğini kaybeden hem de özel hayatı altüst olan Kışlalı, "Ben tenis antrenörüydüm, bütün meslek hayatım bitti. Ben bununla para kazanıyordum ama artık sağ kolum kalkmıyor" dedi.

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