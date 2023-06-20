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DÜNYA

Dehşet dolu anlar: Yaşlı kadını saçından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı! Fransa polisi mülteciyi etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

FRANSA'nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu bir mülteci tarafından evlerinin önünde darbedildi. Küçük kızı kaçırma girişiminde başarısız olan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırganın yaşlı kadın ve torununa yaşattığı dehşet dolu anlar kameraya yansıdı...

Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu, evlerinin önünde Afrika asıllı olduğu öğrenilen bir mülteci tarafından saldırıya uğradı. Kamera kayıtlarına göre, kendilerine yaklaşan mülteciden korkan yaşlı kadın torunuyla içeriye girmek istedi, ancak saldırgan ayağıyla yaşlı kadının kapıyı kapatmasını engelledi.

Kapıyı zorla açarak yaşlı kadını sürükleyen saldırgan daha sonra küçük kızı kaçırmaya çalıştı. Saldırgan, küçük kızın elinden kurtulmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Daha sonra yakalanan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Fransa’nın Annecy kasabasında bu ayın başında yaşanan benzer bir olayda, İsveç’te mülteci statüsüne sahip yabancı uyruklu Abdelmasih Hanoun bir parkta bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

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