Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, gazeteciye "Allah sana kolaylık versin" diye çıkıştı! Asgari ücret sonrası ilginç diyalog

Asgari ücret zammının 11 bin 402 lira olarak açıklanmasının ardından kapıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile kendisine "dolarla maaş" soran gazeteci arasında ilginç bir diyalog yaşandı. "Asgari ücret 500 doların altında kaldı" diyen gazeteciye Atalay, "14 lira altında kaldı kızım, Allah sana kolaylık versin" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından Temmuz 2023 itibariyle asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak uygulanması kararı çıktı. Çalışma Bakanlığı'ndan ayrılan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kapıda gazetecilerin sorularını cevapladı. Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin dolar üzerinden değerlendirmesi sorulunca şunları söyledi:

Şu anda asgari ücret 486 dolar oldu

"Vedat Bey'in (Eski Bakan Bilgin) bir açıklaması var, dolar üzerinden. Türkiye'de yaşıyoruz, Türk parası üzerinden konuşuyoruz. Ama kızım senin dediğin noktaya baktığım zaman şu anda 486 dolar. Belki de asgari ücret tarihinin en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi? Değil. Ama bugünün şartlarında yapılması gerek buydu, bunu yaptık" dedi.

'Rakam 500 doların altında kaldı'

"Geçen dönem Aralık ayında asgari ücret rakamının altına imza atmadığını hatırlatan Türk-İş Başkanı Atalay, "Bu dönem komisyonla oturduk ve bir mutabakat sağladık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Atalay aracına doğru yürürken, bir gazeteci, "Efendim rakam 500 doların altında kaldı ama..." deyince ilginç bir cevap geldi.

Kızım Allah sana kolaylık versin

Kadın gazeteciye dönen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Kızım, 14 (lira) altında kaldı. Kızım özellikle Allah kolaylık versin, sana da yardımcın olsun Allah" ifadelerini kullandı.