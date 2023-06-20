Zamlı asgari ücret belli oldu! 2023 Temmuz zamlı asgari ücret rakamı 11 bin 402 lira oldu...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun sürpriz şekilde yapılan 3. toplantısında anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zamlı asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya çıktı...

Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak olan zam belli oldu. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında anlaşma sağlandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Türk-İş Başkanlarıyla birlikte zamlı asgari ücreti canlı yayında açıkladı. İşte Bakan Işıkhan'ın o açıklamaları...

- Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.

11 bin 402 lira! Yüzde 34 zam...

- Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır.

- Asgari Ücret Temmuz ayı itibariyle brüt 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

- Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

- Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı.

İşverene destek de zamlandı

- Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.

- Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır.