BIST 5.344
DOLAR 23,60
EURO 25,77
ALTIN 1.481,28
GÜNCEL

DİSK yöneticisinden tepki çeken hareket! Gazeteciyi azarladı: Gelme lan bir daha

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından DİSK'in basın açıklaması yaptığı salonda, bir gazeteci ile DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan arasında tartışma çıktı. Çekim yapmasına izin verilmediği için tepki gösteren gazeteciyi Doğan, 'Konuşma fazla, gelme lan bir daha" diyerek azarladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında gazeteciler hazır bulunurken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada bir gazeteci, görüntü almak istedi.

O esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, fotoğraf çekmek isteyen gazeteciye kızdı. Doğan, gazetecinin fotoğraf çekmesine kızınca, toplantı sonunda ikili arasında başlayan tartışma ortamı alevlendirdi.

"Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz?"

Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" dedi.

Doğan ise tartışma sırasında gazeteciye şaşkına çeviren ifadeler kullandı.

"Gelme lan bir daha"

DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, bir anda gazeteciye, "Konuşma fazla, gelme lan bir daha." şeklinde cevap verdi.

Doğan'ın bu ifadeleri, basın açıklamasının düzenlendiği salonda bulunan gazetecilerin tepkisini çekti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
E-5'te arabalar dibinden vızır vızır geçti! Aynı kadın saatler sonra parkta ortaya çıktı
E-5'te arabalar dibinden vızır vızır geçti! Aynı kadın saatler sonra parkta ortaya çıktı
Antalya'da polisin gözaltına almak istediği şahıs aniden namaza durdu! İlginç anlar kamerada
Antalya'da polisin gözaltına almak istediği şahıs aniden namaza durdu! İlginç anlar kamerada
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Van'da foseptik kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Van'da foseptik kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti! Akşener çağırınca Google'dan istifa edip gelmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla görüştü
Genç kız önüne geleni bıçakladı: 3 yaralı
Genç kız önüne geleni bıçakladı: 3 yaralı
Kendini yakmaya çalışan şahsı polis böyle kurtardı
Kendini yakmaya çalışan şahsı polis böyle kurtardı
Sigara kavgasında bıçaklanan 17 yaşındaki genç: “Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim”
Sigara kavgasında bıçaklanan 17 yaşındaki genç: “Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim”
Can Ataklı'dan din eğitimi hakkında skandal sözler! "Kindar nesil yetiştirmek istiyorlar"
Can Ataklı'dan din eğitimi hakkında skandal sözler! "Kindar nesil yetiştirmek istiyorlar"
Akhisar'ı sağanak yağış vurdu: Sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı!
Akhisar'ı sağanak yağış vurdu: Sokaklar göle döndü, birçok bina ve işyerini su bastı!
Siverek’te bıçakla kendini yaralayıp yolu kapatan şahsa meydan dayağı
Siverek’te bıçakla kendini yaralayıp yolu kapatan şahsa meydan dayağı