DİSK yöneticisinden tepki çeken hareket! Gazeteciyi azarladı: Gelme lan bir daha

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından DİSK'in basın açıklaması yaptığı salonda, bir gazeteci ile DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan arasında tartışma çıktı. Çekim yapmasına izin verilmediği için tepki gösteren gazeteciyi Doğan, 'Konuşma fazla, gelme lan bir daha" diyerek azarladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında gazeteciler hazır bulunurken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada bir gazeteci, görüntü almak istedi.

O esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, fotoğraf çekmek isteyen gazeteciye kızdı. Doğan, gazetecinin fotoğraf çekmesine kızınca, toplantı sonunda ikili arasında başlayan tartışma ortamı alevlendirdi.

"Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz?"

Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" dedi.

Doğan ise tartışma sırasında gazeteciye şaşkına çeviren ifadeler kullandı.

"Gelme lan bir daha"

DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, bir anda gazeteciye, "Konuşma fazla, gelme lan bir daha." şeklinde cevap verdi.

Doğan'ın bu ifadeleri, basın açıklamasının düzenlendiği salonda bulunan gazetecilerin tepkisini çekti.