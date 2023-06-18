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Bursa'da bisikletinin hazin sonu: Göle dönen yolda suya balıklama daldı!

BURSA’nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağmurun etkisiyle sokak ve caddeler göle döndü. Bisikletiyle yolda ilerlemeye çalışan bir vatandaş ise derinliği kestiremeyince suya battı. O anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin birçok noktasında etkisini gösteren şiddetli yağmurla birlikte sokak ve caddeler adeta göle döndü.

İnegöl ilçesinde yarım saat aralıksız devam yağış sonrası bisikletiyle yolda ilerlemeye çalışan vatandaş, su birikintisindeki derinliği kestiremeyince suya balıklama daldı.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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