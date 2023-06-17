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Kontrolden çıktı, pastaneye daldı! Lüks otomobil ortalığı birbine kattı: O anlar kamerada!

İSTANBUL Çekmeköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği lüks cip bir pastaneye daldı. Savaş alanına dönen pastanede bulunan 4 kişi ile cipin sürücüsü hafif yaralandı. Cipin pastaneye daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy’de Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Evrin Ergen isimli sürücünün kullandığı 34 EE 9040 plakalı BMW markalı lüks cip, sürücünün yol kenarında park ettiği esnada kontrolden çıktı. Cip yol kenarındaki pastaneye süratle daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, pastanede o anda müşteri bulunmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu. Cipin sürücüsü kadın ile Nurcan Yılmaz, Çoşkun Demir, Zehra İğnem, Engin Akyol isimli pastane çalışanları da kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Cip olay yerine gelen vinç ile pastaneden alındı. Pastanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Pastanenin işletmecisi Ensar Demirci, “Bayan müşterimiz park için yanaşıyor. Önce yavaşlıyor, sonra fren yerine gaza basınca buradan kaldırımı aşıp içeri giriyor. Çalışan personel vardı 4-5 kişi. Tam vardiya başlamamıştı. Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı” dedi.

Kaza anı kamerada

Cipin pastaneye daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan cipin bir anda pastaneye daldığı görülüyor.

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