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Fenerbahçe Kongresi'nde yumruklu kavga çıktı! Ali Koç, Aziz Yıldırım'a 'gel aday ol o zaman' dedi

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul'da kavga çıktı. Başkan Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın eleştirilerine cevap verdiği sırda kongre üyeleri Ali Koç'a tepki gösterdi. Gerginliğin yükseldiği kongrede üyeler birbirine girdi. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın "Sakin olun, Fenerbahçe'ye yakışmıyor" sözleri de kavgayı durduramadı.

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Mali Genel Kurula Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı. Ali Koç kürsüde kongre çağrısı yapan Aziz Yıldırıma cevaben "Değişim isteyen arkadaşların sorması gereken niye biri aday olmuyor?" diye sorup şöyle devam etti:

Aziz Yıldırım'a: O zaman gel aday ol

"Özellikle kötü gittiği zamanlarda mangalda kül bırakmayan lokantalarda eğlenceli görüntüler veren sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlara söylüyorum; çıkartın bir aday. Bir burada şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz cansiperhane hatalarımız da ağır başarısızlık da olsa iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışırken bizim altımızı oyanlara söylüyorum; çıkın aday olun Kongre yapalım."

'Bilerek mi başarısız oluyor' diye sorunca...

"Bu kadar çalışıp bu durumda olmak ne kadar acı biliyor musunuz? Biz bu durumda keyif mi alıyoruz sanıyorsunuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz. Bilerek mi bunu yapıyoruz" diyen Ali Koç'a üyelerden "Evet" cevabı geldi. Bunun üzerine ortalık bir anda karıştı. 

Kongrede istifa sloganları...

Genel Kurul'da bulunan arasında kavga çıktı. Katılımın yoğun olduğu kongrede bir kısım üye, Koç'u istifaya çağırdı. Yönetim taraflı üyelerin istifa seslerine karşı gelmesi üzerine ortalık karıştı. Gerginliğin yükseldiği kongrede üyeler birbirine girdi.
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