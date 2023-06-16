Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız."