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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız."

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