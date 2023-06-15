Uluslararası Anadolu Ankası-2023 tatbikatı nefes kesti! Film sahnelerini aratmayan görüntüler

Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı; Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den askeri unsurlarının katılımıyla bu yıl da nefes kesti.

Uluslararası Anadolu Ankası-2023 tatbikatı Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında uluslararası unsurların katılımı ile icra ediliyor. Tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, Katar ve KKTC'den askeri birimler katıldı. Tatbikatla birlikte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi planlanıyor.

Jet uçakları, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenerek, geliştirilmesi ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ankası-2023 tatbikatına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 adet F-16 savaş uçağı, 1 adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı, 1 adet E-7T uçağı, 1 adet CN-235 uçağı, 2 adet AS-532 ve 1 adet T-70 helikopterleri ile katıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK Helikopterleri ve 1 Personel Kurtarma Timi ile katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 SAT Timi ve 2 adet amfibi timi ile katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı 1 adet T-70 Helikopteri ve 1 tim ile katıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı ise 1 adet S-70 Helikopteri ve 1 Özel Kuvvetler Timi ile katılırken Azerbaycan 2 adet SU-25 ve 4 tim ile tatbikata katıldı. KKTC ise 1 adet AS-532 Helikopteri ve 1 adet Personel Kurtarma Timi personeli ile katılım sağladı.

Tatbikat öncesinde basın mensuplarına, tatbikatta uygulanacak senaryonun tanıtımı gerçekleştirildi. Daha sonra tatbikatın uygulanma aşamasına geçildi. Söz konusu senaryo aşamasında, icra edilen faaliyetler film sahnelerini aratmadı. İcra edilen tatbikatın ardından Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de gösterdikleri performansla nefesleri kesti. Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da takip etti.