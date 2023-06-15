Japonya'da kargo siparişleri evlere gökten iniyor! Dron bırakıyor, paraşütle iniyor!

Doğu Asya'nın en büyük ada ülkesi Japonya'da siparişler, adalar arası dronlarla uçurulup müşterilerine paraşütle atılarak ulaştırılıyor.

Japonya'nın yüzde 70'inin dağlık ve adalardan oluşması, bazı bölgelerde acil ihtiyaç ve siparişlerin teslim ve erişiminde sorunlara yol açabiliyor.

Coğrafya engelini aşmak için çeşitli yöntemler geliştiren Japonlar, acil ihtiyaçları kullanıcı dostu yöntemle birkaç saat içinde tedarik ediyor.

Dünyada kullanımı yaygınlaşan insansız hava araçları genelde takip tarassut, askeri amaçlar, topoğrafya ve jeoloji gibi alanlarda kullanılıyor. Japonlar, bunları günlük ihtiyaç temini için de kullanmaya başladı.

Siparişleri en fazla 10 metrelik sapmayla paraşütle indiren Japonlar, dronları da mancınıkla fırlatıyor.

Nagazaki eyaletine bağlı Goto Adalarında yaşayanlar, ilaç dahil günlük ihtiyaçlarını çevrim içi sipariş veriyor. Paraşütlü kutuya yüklenen siparişler, dron vasıtasıyla ada sakinlerine ulaştırılıyor.

Havacılık yasalarına riayet eden dronlar, ileri düzey algoritma ve yazılımlar kullanıyor. Dronlar, yüksek güvenlik standartları sayesinde asgari sorunla işletilebiliyor.

Hizmeti veren, 2021'de kurulan ve "Gökyüzü iyidir" anlamına gelen "Sora-iina" firmasına, Toyota Tsusho tarafından finansman sağlanıyor.

Firmanın dron merkezi, takımadaların en büyüğü ve en güneyindeki Fukue Adası'nda kurulu.

Orta Çağ usulü mancınıkla yüksek teknoloji

Müşteriler, ilaç ve tıbbi ürün gibi acil ya da yükte hafif günlük ihtiyaçlarını internet yoluyla adadan sipariş veriyor. Siparişler, alışveriş yapılan firmaya ulaşıyor. Paraşütlü kargonun hizmet bedeli ise 1000 yen (yaklaşık 7 ABD doları).

Eczane ya da süpermarket gibi alışveriş yapılan firmaya ulaşan sipariş, paketlenerek ön teslimat kamyonetine yükleniyor. Kamyonet, Sora-iina'nın dron merkezine hareket ediyor.

Dron merkezine ulaşan paketli sipariş, kırmızı ve paraşütlü posta kutusuna konuluyor. Posta kutusu drona yerleştiriliyor. Depodaki dron raydan indiriliyor ve yanındaki kurulu mancınık benzeri kızağa konuluyor.

Orta Çağ usulü mancınıkla fırlatılan dron, göz açıp kapayıncaya kadar havaya fırlıyor. Havada süzülmeye başlayan dron, gideceği yönü hesaplayarak adanın o bölgesine doğru yol almaya başlıyor.

Saatte 100 kilometre seyir hızına ulaşabilen kanatlı dron, teslimat merkezinden azami 80 kilometre çapında menzile sahip. Sökmesi kolay, strafor ve plastikten üretilen dronlar, olası çarpışmada nesnelere de çok az hasar veriyor.

Göklerden gelen bir sipariş var!

Dron daha önce sistemine girilen teslimat noktasına ulaşınca gövdesindeki kapakları açıp kargoyu yüzlerce metre yükseklikten yere bırakıyor. Kargonun üzerindeki paraşütlerin açılmasıyla sipariş edilen ürün serbest düşüşle basit şekilde iniş yapıyor.

Ürün teslim başarı oranının yüzde 97 olduğu paraşüt kargoların inişinde 10 metre sapma olabiliyor. Rüzgarlı havaların dışında ciddi sorunlar yaşanmıyor.

Paraşütlü kargosunu bırakan dron, havada süzülerek otomatik şekilde merkeze geri dönüş yolunu tespit ediyor.

Merkeze yaklaştığını saptayan dron yavaşlıyor ve kuyruğundaki kanca vasıtasıyla havada kurulu tele takılarak tuzağa çekilen kuş gibi yakalanıyor.

Köpükten uçak, kağıttan paraşüt

Halen geliştirilen ve strafor malzeme yoğunluklu üretilen dronlar, kutuları ve paraşütleri dahil azami 1,8 kilogram taşıyabiliyor. Kargo ağırlığı da hesaba katılarak paraşüt kağıttan imal ediliyor. Paraşütler, kullanıldıktan sonra geri toplanmıyor, atılıyor.

50 kilometrelik mesafeyi yaklaşık yarım saatte kateden insansız hava araçlarını geliştirme çalışmaları sürüyor, zaman içinde hız ve yük taşıma kapasitelerinin artması bekleniyor.

Talep olması halinde tüm ülkede hizmete hazır

Sora-iina Üst Yöneticisi (CEO) Matsuyama Michelle Mika, AA muhabirine, bu hizmeti ada sakinlerinin ilaç ve günlük ihtiyaçlarını teslim etmek amacıyla başlattıklarını söyledi.

Adada faal işletmecilerle işbirliğini artırmak istediklerini belirten Mika, "İşin ticari tarafını düşünerek nasıl para kazanılabileceğini de bulmamız gerekiyor." dedi.

Talep gösterilmesi halinde Japonya'nın yoğun nüfuslu bölgelerinde hizmet vermeye hazır olduklarını kaydeden Mika, eyalet valiliği ve merkezi hükümetin projeye sağladığı sübvansiyonun miktarına yönelik yorum yapmaktan çekindi.

Birçok hizmetin yeterli düzeyde ulaştırılamadığı kırsal bölge ve uzak adalar, dronla teslimatın popüler noktalarından.