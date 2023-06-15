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EKONOMİ

Cem Küçük 'bilgi aldım' diyerek asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı! Asgari ücret net 11 bin TL

Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak ek zam için pazarlıklar sürerken, gazeteci Cem Küçük, 'bilgi aldım' diyerek yeni zamlı asgari ücreti duyurdu. Yüzde 18 enflasyon farkı yüzde 10 da refah payı verilecek ve asgari ücret net 11 bin 58 TL olacak..

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısından rakam çıkmazken gözler Pazartesi günü yapılacak olan ikinci toplantıya çevrildi. İşçi ve İşveren sendikaları zam pazarlığının Kurban Bayramı öncesi bitmesini isterken, yeni asgari ücretle ilgili kulislerde iddialar birbirini kovalıyor. İkinci toplantıdan ne karar çıkacağı merak edilirken, gazeteci Cem Küçük, TV100 canlı yayınında asgari ücretin ne kadar olacağını duyurdu.

Bilgi aldım, net 11 TL olacak...

Cem Küçük, asgari ücretin 11 bin- 11 bin 58 lira arası olacağına yönelik bilgi aldığını ifade etti.  "Asgari ücrete yüzde 17-18 enflasyon, yüzde 10 da refah payı katacaklar" diyen Küçük, asgari ücretin net olarak 11 bin lira olacağını söyledi. Asgari ücret halen 8 bin 500 TL olarak uygulanıyor...

Ürünlere zam gelirse anlamı kalmayacak

Asgari ücrete yapılacak zam sonrası iğneden ipliğe zam geldiğini hatırlatan Cem Küçük, "Burada özel sektöre büyük iş düşüyor, bu zammı verdiğin zaman, markette et 300 liradan 400 liraya gelirse, süt 18 liradan 30 lira olursa bunun bir anlamı yok" dedi.

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