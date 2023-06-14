Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece depremzedeleri hedef aldı! 'Sandıktan onu anladık ama neyse'

Fox TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece, katıldığı ödül ecesinde seçimde AK Parti ve Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren depremzedeleri hedef aldı. Sosyal medya Eda Ece'ye karşı ayağa kalktı.

Seçim döneminde açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden birisi olan Yasak Elma dizisinin 'Yıldız'ı oyuncu Eda Ece, seçim sonuçlarını hazmedemedi. Eda Ece, deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye verilen oylara gönderme yaparak, depremzedeleri hedef aldı.

Yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı!

ELLE Style Awards ödül töreninde "Yılın Elle Kızı" ödülünü alan oyuncu Eda Ece, önce espirilerle kendisiyle dalga geçti sonra da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları oy tercihleri üzerinden hedef aldı. Eda Ece, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık ama neyse..." dedi.

Sosyal medyadan büyük tepki...

Bu sözler üzerine sosyal medyada Eda Ece'ye tepki yağdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Ne yardım yapmış acaba açıklasa da öğrensek" derken, bazı sosyal medya kullanıcıları da "Seçim de bitti Eda neyin peşindesin?" diye sordu. Bazı kullanıcılar ise "Ödü törenlerinde siyasi şov yapmak moda oldu" diye tepki gösterdi.