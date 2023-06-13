Kılıçdaroğlu'ndan 'istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' diyen gazeteciye cevap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup toplantısı sonrası kendisine "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu soran gazeteciye, "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" diyerek cevap verdi.
Seçim sonrası CHP'de eleştiri oklarının hedefindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çekil çağrıları sürüyor.
Değişim mesajlarının peş peşe verildiği partide zor günler geçiren Kılıçdaroğlu, ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada istifa etmeyeceğinin sinyallerini verdi.
TBMM'de partisinin grup toplantısından "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu soran gazeteciye, "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" diyerek cevap verdi.