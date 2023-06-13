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MEDYA

Ana haber sunucusundan canlı yayında görülmemiş protesto! Hatay depremzedeleri için...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından deprem bölgesi unutulmaya başlandı. Hatay merkezli HRT Akdeniz TV'nin ana haber sunucusu Ali Yolcu, ana haber bültenini sunarken deprem sonrası kentin sorunlarına dikkat çekmek için soyundu.

Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay, dördüncü ayını geride bıraktı. Şehirdeki vatandaşların bu süre zarfında hala insanca yaşam şartları hala oluşturulamadı.

Kentte su yokluğunun büyük sıkıntı olmasının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları, moloz tehlikesi, kamulaştırma ve sıcaklarla birlikte böcek istilası da hayati sorunlar arasında.

Hatay'ın tek televizyon kanalı olan HRT Akdeniz’in ana haber sunucusu Ali Yolcu, sorunları ilginç bir şekilde protesto etti.

Yaşanan problemlerle ilgili bir haberi anons ederken bir anda soyunmaya başlayan Yolcu, depremzedelerin mağduriyet yaşadığını söyleyerek çözüm istedi.

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