Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de yoğun ilgi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini yaptığı KKTC ‘de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti sırasında yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için Ercan Havalimanı’nda bekleyen KKTC halkı, Erdoğan’ı “Başkomutan hoş geldin” pankartlarıyla karşıladı.
Erdoğan, vatandaşları selamlamak için aracından inerek, “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Türkiye, Azerbaycan Yaşa Yaşa Erdoğan” sloganlarının yükseldiği kalabalıkla tek tek selamlaştı.