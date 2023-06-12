BIST 5.589
DOLAR 23,62
EURO 25,40
ALTIN 1.484,11
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC’de yoğun ilgi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini yaptığı KKTC ‘de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti sırasında yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için Ercan Havalimanı’nda bekleyen KKTC halkı, Erdoğan’ı “Başkomutan hoş geldin” pankartlarıyla karşıladı.

Erdoğan, vatandaşları selamlamak için aracından inerek, “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Türkiye, Azerbaycan Yaşa Yaşa Erdoğan” sloganlarının yükseldiği kalabalıkla tek tek selamlaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de iğrenç olay! Bir kadın vapurun ortasında tuvaletini yaptı!
İzmir'de iğrenç olay! Bir kadın vapurun ortasında tuvaletini yaptı!
Mısırlı rahibin sesi 3 bin yol sonra yeniden hayata döndürüldü! Kimse sonunu böyle tahmin etmiyordu
Mısırlı rahibin sesi 3 bin yol sonra yeniden hayata döndürüldü! Kimse sonunu böyle tahmin etmiyordu
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Taksim’de Rus turisti bıçakladılar
Taksim’de Rus turisti bıçakladılar
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Fenerbahçe, Ryan Kent transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Ryan Kent transferini açıkladı!
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu şakası! Alaturka tuvalette çömelik pozisyonda
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu şakası! Alaturka tuvalette çömelik pozisyonda
İzmir'de pompalı tüfekli ve palalı kavga kamerada!
İzmir'de pompalı tüfekli ve palalı kavga kamerada!
Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında kendinden geçti! Dans şovu öyle bir bitti ki çalışanlar hayret etti
Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında kendinden geçti! Dans şovu öyle bir bitti ki çalışanlar hayret etti
Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında kendinden geçti! Dans şovu öyle bir bitti ki çalışanlar hayret etti
Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında kendinden geçti! Dans şovu öyle bir bitti ki çalışanlar hayret etti
Bunun adı vahşet! Ankara'da kan donduran görüntüler: 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu!
Bunun adı vahşet! Ankara'da kan donduran görüntüler: 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu!