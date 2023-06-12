Mısırlı rahibin sesi 3 bin yol sonra yeniden hayata döndürüldü! Kimse sonunu böyle tahmin etmiyordu

İngiltere'de bilim insanları mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini 3 bin yıl sonra yapay ses telleriyle hayata döndürdü. Konuya ilişkin videonun sonunda sesi duyanlar hayatlarının şokunu yaşadı. Video sosyal medyada viral oldu.

Mısır'da XI. Ramses döneminde Waset şehrinde rahiplik yapan Nesyamun'un sesi bilim adamlarının çalışmasıyla yeniden duyuldu.

Bilim insanları, Nesyamun'un ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak günümüze taşıdılar.

Londra Üniversitesi, York Üniversitesi ve Leeds Şehir Müzesi tarafından yürütülen araştırma, büyük ilgi uyandırmıştı.

24 Ocak 2020'de BBC'de yayınlanan ses getiren bilimsel araştırma, 3 yıl sonra Türkiye'de yakın tarihte sona eren cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına uyarlandı.

Rahibin sesi yerine montajla ilk turda istediği sonucu alamayan Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine mesaj verdiği "Burdayım be...Bur-da-yım" sesi eklendi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"Mumyaya söveceğim hiç aklıma gelmezdi"

Paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılardan kimileri "mumyaya söveceğim hiç aklıma gelmezdi" derken kimileri de "küçük bir şok geçirdim" değerlendirmesinde bulundu. Kullanıcılar, "Ciddi ciddi izliyordum sonu efsane" diye yazdılar.