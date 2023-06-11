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MSB görüntüleri paylaştı! Sözde karargâh imha edildi, 2'si yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan sözde karargah imha edildi. İlk belirlemelere göre 2'si sözde yönetici 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyon görüntülerini paylaşan bakanlık, terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini ve sözde bir karargâhın imha edildiğini duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir.

Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur.

Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır.

İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir.

Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir.

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