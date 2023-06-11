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MEDYA

Kızılcık Şerbeti'ndeki market sahnesi bomba! 8.923 liralık alışverişi "Et falan aldık ya..." diye savundu

Show TV'nin tartışmaların odağındaki dizisi Kızılcık Şerbeti, şimdi de market alışverişi sahnesiyle gündeme oturdu. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Umut, nikahtan sonra market alışverişine çıktı. Nursema, 8 bin 900 TL'lik alışveriş yapınca sosyal medyada olay oldu.

Son zamanların en çok konuşulan en çok tartışılan dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayımlanan sezon finali bölümündeki market sahnesiyle hem güldürdü hem ağlattı.

Kızılcık Şerbeti dizisi dün 29. bölümüyle sezona ara verdi. Show TV‘de ekrana gelen dizide aşık olduğu Umut’la (Serkan Tınmaz) evlenen Nursema’nın (Ceren Karakoç) ailesini ağırlayacağı yemek için eşiyle çıktığı alışverişte yaptığı harcamalar sosyal medyada gündem oldu.

Nursema ve Umut'un 8 bin 900 TL'lik market alışverişi sezon finaline damga vurdu. Nursema baba evinde yaşadığı bolluğa göre eşinin bütçesini düşünmeden alışveriş yaptı. Nursema'nın "Hayatım ben ödeyeyim istersen et falan aldık ya" sözleri damga vurdu.

Umut'un market ödemesini cebindeki tüm kartlardan parça parça ödediği görüldü. 

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