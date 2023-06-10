Kılıçdaroğlu gündem oldu: Erdoğan ilk kez 1. turda kaybetti onun açısından ciddi travma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında " İlk kez katıldığı 1. turda kaybetti. Şimdi bakın onun açısından da ciddi bir travma. Çünkü bugüne kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Sözcü TV'ye konuk olduğu programda yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.

"Kazanmadık ama ağır yenilgi almadık" diyen Kılıçdaroğlu, hiç pişman olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan açıklamaları bununla sınırlı değildi.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı Kılıçdaroğlu'nun seçim değerlendirmesine ilişkin sözleri gündem oldu.

"Onu açısından da ciddi travma"

Yazar İsmail Saymaz'ın "yüzde 48 ciddi oy ama Erdoğan'ın 2014'te 2018'te 2023'te yüzde 52 aldığı gerçeğini değiştirmiyor" sözlerine Kılıçdaroğlu, " İlk kez katıldığı 1. turda kaybetti. Şimdi bakın onun açısından da ciddi bir travma. Çünkü bugüne kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti." yanıtını verdi.