BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu gündem oldu: Erdoğan ilk kez 1. turda kaybetti onun açısından ciddi travma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında " İlk kez katıldığı 1. turda kaybetti. Şimdi bakın onun açısından da ciddi bir travma. Çünkü bugüne kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Sözcü TV'ye konuk olduğu programda yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.

"Kazanmadık ama ağır yenilgi almadık" diyen Kılıçdaroğlu, hiç pişman olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan açıklamaları bununla sınırlı değildi. 

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı Kılıçdaroğlu'nun seçim değerlendirmesine ilişkin sözleri gündem oldu.

"Onu açısından da ciddi travma"

Yazar İsmail Saymaz'ın "yüzde 48 ciddi oy ama Erdoğan'ın 2014'te 2018'te 2023'te yüzde 52 aldığı gerçeğini değiştirmiyor" sözlerine Kılıçdaroğlu, " İlk kez katıldığı 1. turda kaybetti. Şimdi bakın onun açısından da ciddi bir travma. Çünkü bugüne kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti." yanıtını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tırın kapısını emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı... O anlar kamerada
Tırın kapısını emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı... O anlar kamerada
İstanbul'da gasp dehşeti: Suriyeli iş adamını başından vurdu
İstanbul'da gasp dehşeti: Suriyeli iş adamını başından vurdu
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Kadın kılığında dolaşan erkek yakalandı
Kadın kılığında dolaşan erkek yakalandı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Eren Erdem'in kutu kola anketi olay oldu
Eren Erdem'in kutu kola anketi olay oldu
Alkollü girdiği kafede kadına zorluk çıkardı! Çalışanlar yaka paça dışarı attı o anlar kamerada
Alkollü girdiği kafede kadına zorluk çıkardı! Çalışanlar yaka paça dışarı attı o anlar kamerada
Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın çıktı!
Ankara'da MKE roket ve patlayıcı fabrikasında yangın çıktı!
Genç kadına dehşeti yaşattı: Zorla alıkoydu, darp etti! Polise ecel teri döktürdü o anlar kamerada
Genç kadına dehşeti yaşattı: Zorla alıkoydu, darp etti! Polise ecel teri döktürdü o anlar kamerada
Almanya'da yaşayan gurbetçinin asgari ücret videosu olay oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçinin asgari ücret videosu olay oldu
Hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti: Bırakılan notu gören inşaat sahibi ve çalışanlar şoke oldu!
Hırsızların pişkinliği 'pes' dedirtti: Bırakılan notu gören inşaat sahibi ve çalışanlar şoke oldu!