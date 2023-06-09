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Almanya'da yaşayan gurbetçinin asgari ücret videosu olay oldu

Almanya'da asgari ücretlinin yaşam şartlarının zor olduğuna ilişkin paylaşımlara tepki gösteren bir gurbetçinin ironi yaptığı video, sosyal medyada viral oldu.

"Almanya'da asgari ücretle yaşam zor" görüşlerine ironi yaparak yanıt veren gurbetçinin videolu paylaşımına yorum yağdı.

Asgari ücret artı 2 çocuk parasıyla aylık 2300 euro aldığını, eşiyle birlikte 3900 euro eve para girdiğini belirten bir gurbetçi, Almanya'da bir ayda nerelere harcama yaptığını tek tek anlattı.

Ay sonunda 300 euro kaldığını belirten gurbetçi, "Bunu da Türkiye tatilimiz için kenarıya atıyoruz" dedi.

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