Öztürk Yılmaz konuştu Turgay Güler 'Bir hekime görünse mi ki bilemedim?' diyerek o videoyu paylaştı

14 Mayıs seçiminin en az oyunu alan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı mücadelede liderlik yapacağını söyledi. Altılı masanın yıkıldığını rezil olduğunu bir tek kendisinin kaldığını savunan Yılmaz, "bu işin başında ben olacağım" dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, son açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Seçimlerde yüzde 0.02 oy olarak tarihe adını tersten yazdıran Yılmaz'ın son çıkışı tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçilmiş meşru cumhurbaşkanı olarak görmediğini söyleyen Yılmaz, "Bu demokrasi değil" dedi.

İşin nasıl çevrildiğini bildiği için öldürülmek istendiğini iddia eden Yılmaz, "Mücadelenin lideri ben olacağım" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün sözlerinin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaşan yazar Turgay Güler, "Bir hekime görünse mi ki bilemedim?" diye yazdı.

Seçimlerde yüzde 0.02 oy aldı

Öztürk Yılmaz’ın lideri olduğu Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre seçimde 11 bin 824 kişinin oyunu alarak 14 Mayıs seçiminin en az oy alan partisi oldu. Partinin oy oranı da 0,02 oldu.

Yılmaz’ın memleketi olan Ardahan’dan ise partisine yalnızca 46 oy çıktı.

Musul'da DEAŞ tarafından 101 gün alıkonulmuştu

15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı. 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde serbest bırakıldı.

2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atandı.

3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu.

CHP'de vekil seçildi genel başkan yardımcısı oldu

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde CHP’den Ardahan 1. sıra milletvekili adayı olan ve milletvekili seçilen Yılmaz, 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Yılmaz bu görevi 10 Nisan 2018 tarihine kadar sürdürmüştü.

20 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklasa da Yılmaz’ın adaylığı gerçekleşmedi. Yılmaz, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar Ardahan'dan milletvekili seçildi.

Katıldığı bir televizyon programında ezan Türkçe okutulması yönündeki çağrısının ardından CHP’de disipline sevk edilen Yılmaz, disiplin sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle bir kez daha disiplin kuruluna sevk edilmiş ve 20 Kasım 2018 tarihinde CHP’den ihraç edilmişti.