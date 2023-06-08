Devlet Bahçeli, arabasında Ferdi Tayfur dinledi! O şarkının sözleri çok dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin klasik arabasının direksiyonunda Ferdi Tayfur şarkısı dinleyerek yaptığı yolculuk MHP hesaplarından paylaşıldı. Bahçeli'nin dinlediği Ferdi Tayfur'un “Bu bana yeter” şarkısının sözleri dikkat çekiciydi...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) resmi sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli ile ilgili dikkati çeken bir video paylaşıldı. Videoda Bahçeli'nin klasik arabayla yolda olduğu görülürken, Ferdi Tayfur'un “Bu bana yeter” şarkısı çaldı. Videoda arabanın dikiz aynasındaki nazar boncuklu muska, Bahçeli'nin yüzüğü, elindeki tespihi ile güneş gözlüğü de dikkati çekiyor.

İşe o şarkının sözleri...

Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadırlık yer verin bu bana yeter

ister çöl ortası, ister dağ başı

ilkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter

Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadırlık yer verin bu bana yeter

Bir kalemim bir de kağıdım olsun

Esen yelde feryadım, ağıdım olsun

Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten

Ağlarsam geceler şahidim olsun

Bana yurdumdan bir haber verin

Boş gezen olmasın, işsiz olmasın

Çalışır çabalar, insanım benim

Yeter ki namerde muhtaç olmasın