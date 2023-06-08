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POLİTİKA

Devlet Bahçeli, arabasında Ferdi Tayfur dinledi! O şarkının sözleri çok dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin klasik arabasının direksiyonunda Ferdi Tayfur şarkısı dinleyerek yaptığı yolculuk MHP hesaplarından paylaşıldı. Bahçeli'nin dinlediği Ferdi Tayfur'un “Bu bana yeter” şarkısının sözleri dikkat çekiciydi...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) resmi sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli ile ilgili dikkati çeken bir video paylaşıldı. Videoda Bahçeli'nin klasik arabayla yolda olduğu görülürken, Ferdi Tayfur'un “Bu bana yeter” şarkısı çaldı. Videoda arabanın dikiz aynasındaki nazar boncuklu muska, Bahçeli'nin yüzüğü, elindeki tespihi ile güneş gözlüğü de dikkati çekiyor. 

İşe o şarkının sözleri...

Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadırlık yer verin bu bana yeter
ister çöl ortası, ister dağ başı
ilkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter
Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadırlık yer verin bu bana yeter
Bir kalemim bir de kağıdım olsun
Esen yelde feryadım, ağıdım olsun
Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten
Ağlarsam geceler şahidim olsun
Bana yurdumdan bir haber verin
Boş gezen olmasın, işsiz olmasın
Çalışır çabalar, insanım benim
Yeter ki namerde muhtaç olmasın

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