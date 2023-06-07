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Kadıköy'de otomobil ağaca çarptı! O anlar güvenlik kamerasında

Kadıköy'de bir otomobilin ağaca çarptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Fenerbahçe Mahallesi Opr. Dr. Cemil Topuzlu Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halinde olan Çağla A'nın kullandığı 34 CGL 300 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine ardından ağaca çarptı.

Olayda yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın direğe ve ağaca çarptığı anlar ile kazayı gören vatandaşların sürücünün yardımına gelmesi yer alıyor.

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