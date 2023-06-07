Kadıköy'de otomobil ağaca çarptı! O anlar güvenlik kamerasında

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İsmail Saymaz CHP’deki o isimlere yüklendi: Taş devrinden beri CHP’deler

Akü değiştirken bir anda yola savruldular, o anlar kamerada

Erzurum'da iki boz ayı güreşirken kameralara yansıdı! İşte o anlar...

Fatih Portakal 'Ben ya safım ya aptalım' deyip Kılıçdaroğlu'na saydırdı! Seçimden önce ne demişti?